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مقتل العشرات في أعاصير مدمرة تجتاح أنحاء الولايات المتحدة

مقتل العشرات في أعاصير مدمرة تجتاح أنحاء الولايات المتحدة
17 مارس 2025 09:35

أدى الطقس العنيف والمدمر غير المعتاد في عدة ولايات أميركية إلى حدوث أعاصير عنيفة وعواصف ترابية تعمي الأبصار وحرائق غابات سريعة الانتشار يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل.

وقالت الهيئة الوطنية الأميركية للأرصاد الجوية إن مراقبة الأعاصير قد انتهت في الغالب، لكن لا يزال من المحتمل حدوث رياح خطيرة في كارولينا وشرق جورجيا وشمال فلوريدا حتى مساء الأحد.

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وحذر خبراء الأرصاد الجوية من الظروف الخطيرة التي تحولت إلى قاتلة، وحصلت العاصفة المتقلبة التي بدأت يوم الجمعة على تصنيف "عالي الخطورة" غير المعتاد من خبراء الأرصاد الجوية.


ومع ذلك، قال الخبراء إنه ليس من غير المعتاد رؤية مثل هذه الأحوال الجوية في شهر مارس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به (تروث سوشال) إن إدارته مستعدة لمساعدة المجتمعات المتضررة.


المصدر: وكالات
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