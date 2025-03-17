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جاسم البديوي يبحث في بروكسل تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية

جاسم البديوي يبحث في بروكسل تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية
17 مارس 2025 19:58

بحث معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين، مع نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية AFET في البرلمان الأوروبي هناء جلول، سبل تعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية، والعديد من الملفات المشتركة، بما في ذلك مستجدات إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة «الشنغن»، ومخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في أكتوبر 2024.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات والتطورات في عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. 
وفي ختام اللقاء، أعرب البديوي عن تقديره للجهود الأوروبية في رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، لما لذلك من أثر في دعم الاستقرار والتنمية للشعب السوري.

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جاسم البديوي
مجلس التعاون الخليجي
بروكسل
بلجيكا
البرلمان الأوروبي
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