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مارك كارني يدعو لتعزيز العلاقات مع أوروبا

مارك كارني يدعو لتعزيز العلاقات مع أوروبا
17 مارس 2025 20:34

دعا رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، اليوم الاثنين، من العاصمة الفرنسية باريس إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء في أوروبا، مجددا دعمه، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأوكرانيا.
وأكد كارني، خلال مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه إلى جانب الرئيس الفرنسي «بات تعزيز كندا علاقاتها مع حلفاء يمكن الاعتماد عليهم مثل فرنسا، أمراً يكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى».
 وأضاف «يتعين علينا تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية لنواجه معاً هذا العالم الذي أصبح غير مستقر وخطير بشكل متزايد، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة لرواد الأعمال». 
وأكد كارني «علينا تعزيز التعاون بين فرنسا وكندا لضمان أمننا وأمن حلفائنا والعالم أجمع».

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المصدر: وكالات
رئيس الوزراء الكندي
أوروبا
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