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انتشال جثث بعد غرق مهاجرين قبالة قبرص

مهاجرون في قبرص (أرشيفية)
17 مارس 2025 21:07

قال التلفزيون الرسمي في قبرص إن السلطات انتشلت سبع جثث في عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحل البلاد، اليوم الاثنين، بعد غرق قارب يحمل مهاجرين.
وأضاف التلفزيون أن هناك اعتقادا بأن عددا غير محدد من الأفراد في عداد المفقودين، بينما تمكنت السلطات من إنقاذ شخصين من المياه الدولية على بعد حوالي 55 كيلومترا جنوب شرقي الجزيرة.
وأطلق مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في مدينة لارنكا، عملية بحث وإنقاذ في عرض البحر. وأوضح في بيان أنها تجري "للعثور على مفقودين بعد انقلاب قارب مهاجرين على بعد 30 ميلا بحريا (55 كيلومترا) جنوب شرق كايب غريكو" في أقصى جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.
وأضاف المركز أن الحادث وقع داخل منطقة البحث والإنقاذ الخاضعة لقبرص لكن خارج مياهها الإقليمية.
وذكرت صحيفة "فيليليفثيروس" اليومية أن أنباء تشير إلى أن 21 شخصا كانوا على متن القارب.

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المصدر: رويترز
قبرص
مهاجرون
غرق قارب
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