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120 قتيلاً من الشباب في جنوب الصومال

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
18 مارس 2025 02:46

مقديشو (الاتحاد) 

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أفادت مصادر بمقتل ما لا يقل عن 120 عنصراً من مليشيات الشباب الإرهابية، عقب غارات مكثفة أجراها الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة ليلة السبت والأحد، على مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى في جنوب الصومال. 
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، عن المصادر قولها إن الجيش تمكن من دك معاقل المتمردين، حيث علم أن 20 إرهابياً، من القادة الميدانيين، كانوا من بين القتلى.
وأضافت المصادر أن أوكاراً عدة منسوبة للمليشيات، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تم تدميرها، حيث أصبحت أثراً بعد عين، كما لاذ الكثير من كبار قادتهم بالفرار خوفاً من التصفية على أيدي الجيش الذي يزحف نحو آخر معقل للحركة الإرهابية.
وأعلن الجيش أمس الأول عن عملية عسكرية نوعية ضد أهداف الإرهابيين. 

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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