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قتيلان و3 مصابين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

موقع تعرض لغارة إسرائيلية في النبطية (أرشيفية)
18 مارس 2025 02:46

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. 
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن «غارة إسرائيلية على بلدة يحمر بمحافظة النبطية أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح». 
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «مسيرة إسرائيلية  نفذت عدواناً جوياً، حيث شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فأصيبت الدراجة بشكل مباشر، وصودف مرور سيارة في المكان، فأصيبت بشظايا الصاروخ واندلعت فيها النيران، كما تضرر سوبر ماركت جراء الغارة واندلعت فيه النيران». 
ووفق الوكالة، عملت فرق الإسعاف على نقل الإصابات، كما عملت فرق الدفاع المدني اللبناني على إخماد النيران. 
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27  نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوماً من الأراضي اللبنانية، ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، ولا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط في جنوب لبنان.

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