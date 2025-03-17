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الأردن يقرر استمرار العمل في معبر حدودي مع سوريا 24 ساعة

شاحنات تجارية عند معبر جابر الحدودي (أرشيفية)
18 مارس 2025 02:46

عمّان (الاتحاد)

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قررت وزارة الداخلية الأردنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إدامة العمل في مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يومياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أمس، يأتي هذا القرار بعد التنسيق مع الجانب السوري، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باستمرارية العمل بكفاءة، وتوفير التسهيلات اللوجستية والأمنية كافة؛ لضمان سلاسة الحركة على المركز الحدودي.
وأشارت إلى أنه بذلك القرار تصبح ساعات العمل في معبر حدود جابر متوافقة مع مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية.
ويهدف القرار الذي يتزامن مع قرب حلول عطلة عيد الفطر التي من الممكن أن تشهد زيادة في حركة المسافرين، إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع، وتقليل فترات الانتظار.
ويسهم القرار في دعم وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة، وحركة نشطة للمسافرين.

سوريا
سوريا والأردن
الأردن
الحدود السورية الأردنية
وزارة الداخلية الأردنية
حدود جابر
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