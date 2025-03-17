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50 ألف نازح من مخيمات الضفة

آليات عسكرية وجنود إسرائيليون خلال مداهمة بالضفة الغربية (أرشيفية)
18 مارس 2025 02:46

رام الله (الاتحاد)

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قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي تصاعد على الضفة الغربية، مع وقف إطلاق النار وعقد هدنة مؤقتة في قطاع غزة.  
وأضاف في تصريحات نشرها موقع «سبوتنيك»، أن «التصعيد أخذ شكلاً ومنحى جديداً في استهداف المخيمات الفلسطينية بالدرجة الأساسية، وتغيير الطابع الديموغرافي للضفة، وتدمير المخيمات باعتبارها تجمعات سكانية ووحدات مجتمعية تشكل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية».
وأكد أن هذا الاستهداف يرمي إلى إنهاء دور الأونروا الخدماتي.

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