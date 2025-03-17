50 ألف نازح من مخيمات الضفة

رام الله (الاتحاد)

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي تصاعد على الضفة الغربية، مع وقف إطلاق النار وعقد هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع «سبوتنيك»، أن «التصعيد أخذ شكلاً ومنحى جديداً في استهداف المخيمات الفلسطينية بالدرجة الأساسية، وتغيير الطابع الديموغرافي للضفة، وتدمير المخيمات باعتبارها تجمعات سكانية ووحدات مجتمعية تشكل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وأكد أن هذا الاستهداف يرمي إلى إنهاء دور الأونروا الخدماتي.