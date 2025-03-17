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تدمير 81 مسجداً في رفح

فلسطينيون قرب أنقاض مسجد دمره القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
18 مارس 2025 02:46

غزة (الاتحاد)

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دمر القصف الإسرائيلي 81 مسجداً كلياً في مدينة رفح جنوب غزة، وفق بلدية رفح.
وقالت بلدية رفح، في منشور على صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس، إن «81 مسجداً دمر كلياً في مدينة رفح، وبقية المساجد تعرضت لأضرار جسيمة خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي». 
وكان رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي أعلن يوم 19 يناير الماضي، أن مدينة رفح أصبحت رسمياً مدينة منكوبة نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 8 أشهر.  
ودعا الصوفي حينها إلى إطلاق خطة طوارئ شاملة لإعادة إعمار المدينة، وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

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