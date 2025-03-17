الأردن: منح الفلسطينيين كامل حقوقهم سبيل استقرار المنطقة

عمان (الاتحاد)

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وفق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.

وشدد الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في روما، أمس، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم، والحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، ودعم جهود إعادة إعمارها دون تهجير سكانها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

كما أكد العاهل الأردني ضرورة استئناف دخول المساعدات الإغاثية للحد من المعاناة الإنسانية للمدنيين، لافتاً إلى أهمية دور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ومعرباً عن تقديره لمساهمتها في الجسر الجوي الإنساني.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس، حذر الملك عبد الله من خطورة العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والإجراءات أحادية الجانب، والتي تنذر بتوسع الصراع.