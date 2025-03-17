الثلاثاء 18 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي في «البريج»

فلسطيني يجلس حول النار مع أطفاله على أنقاض منزلهم في مخيم البريج (أ ف ب)
18 مارس 2025 02:46

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
تحذيرات من مجاعة وتدهور صحي في غزة

قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية، أمس، أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة.
وكان القتلى الثلاثة من عائلة واحدة، وغادروا منازلهم لجمع الحطب، وفقاً لذويهم.
وفي وقت لاحق أمس، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت رجلاً وابنه داخل مدرسة تؤوي عائلات نازحة في مخيم البريج بالقرب من موقع الغارة الأولى، ليرتفع عدد القتلى إلى 5. 
وقال إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: «ما يمارسه الاحتلال هو انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار».
وطالب الثوابتة «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تقوض أي جهود نحو التهدئة».
وأوضح أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير بلغ 150.

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي على غزة
إسرائيل
فلسطين
مخيم البريج
غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية على غزة
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: لن نسمح للحوثي بعرقلة حركة الملاحة بعد اليوم
اليوم 02:47
ترامب وبوتين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يبحثان ملف حرب أوكرانيا اليوم
اليوم 02:47
آثار الدمار في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
اليوم 02:47
معبر حدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين على الحدود مع لبنان
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©