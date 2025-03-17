قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي في «البريج»

غزة (الاتحاد)

قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية، أمس، أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة.

وكان القتلى الثلاثة من عائلة واحدة، وغادروا منازلهم لجمع الحطب، وفقاً لذويهم.

وفي وقت لاحق أمس، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت رجلاً وابنه داخل مدرسة تؤوي عائلات نازحة في مخيم البريج بالقرب من موقع الغارة الأولى، ليرتفع عدد القتلى إلى 5.

وقال إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: «ما يمارسه الاحتلال هو انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار».

وطالب الثوابتة «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تقوض أي جهود نحو التهدئة».

وأوضح أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير بلغ 150.