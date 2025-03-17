دول مانحة تتعهد بتقديم 5,8 مليارات يورو لمساعدة سوريا

تعهدت دول مانحة، بينها الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5,8 مليارات يورو.

وأعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس "تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيكون هذا دعما لسوريا وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع".

بدوره، قال دوبرافكا سويكا المفوض الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط "أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا بتقديم ما مجموعه 5,8 مليارات يورو، (هي) 4,2 مليارات من الهبات و1,6 مليار من القروض".

وتعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 2,5 مليار يورو على مدى عامين لسوريا.



