قتلى في تحطم طائرة بهندوراس

أعلنت السلطات عن تحطم طائرة قبالة ساحل هندوراس على البحر الكاريبي مساء أمس الاثنين بعد دقائق من إقلاعها من جزيرة رواتان مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وانتشال عشرة آخرين أحياء.

وقال وزير النقل في هندوراس إن الطائرة من طراز جيت ستريم وتشغلها شركة لانسا الوطنية للطيران، وكانت تقل 14 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم على متنها، مشيرا إلى أن حطام الطائرة عُثر عليه على بُعد كيلومتر واحد من ساحل الجزيرة.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار لا سيبا على البر الرئيسي لهندوراس.

وأكد فرانكلين بورخاس رئيس فرق الإطفاء في رواتان حصيلة الوفيات.

وأظهر مقطع مصور نشرته الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي ضباطا وعمال إنقاذ وهم ينقلون الناجين.

ولم يتضح سبب تحطم الطائرة. ولم ترد شركة الطيران حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال بورخاس لرويترز إن الناجين نُقلوا إلى مستشفى قريب مؤكدا أن الحادث وقع بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من الجزيرة.