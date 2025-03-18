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الملك تشارلز سيلتقي بابا الفاتيكان أثناء زيارة رسمية

الملك تشارلز
18 مارس 2025 11:25

أعلن القصر الملكي البريطاني أن الملك تشارلز سيلتقى بابا الفاتيكان أثناء زيارة رسمية. وسوف تتم الزيارة الرسمية المقررة لملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس كما هو مخطط لها ، على الرغم من استمرار تلقى البابا للعلاج في المستشفى. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن توقع تحسن صحة البابا يعني أن اللقاء التاريخي سيتم في روما مطلع أبريل المقبل. وقال مصدر بقصر باكينجهام إن القصر أعرب عن " أمله وصلواته بأن تمكن صحة البابا الزيارة من المضي قدما". وتشمل الجولة من 7 حتى 10 أبريل المقبل زيارتين إلى روما ورافينا في إيطاليا. ومن المقرر أن يلتقى الملك تشارلز بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني. وقال متحدث باسم قصر باكينجهام " في يوم الثلاثاء 8 أبريل المقبل، ووفقا لصحة البابا فرنسيس، سوف يزور جلالة الملك والملكة لمشاركة البابا فرنسيس الاحتفال باليوبيل 2025.

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المصدر: وكالات
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الفاتيكان
البابا فرنسيس
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