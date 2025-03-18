ترامب وبوتين يتفقان على وقف إطلاق النار 30 يوماً

واشنطن (وكالات)

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط والطاقة، مشيراً إلى أن بوتين وافق على وقف هجمات البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا لمدة 30 يوماً، فيما قال البيت الأبيض، إن الرئيسين اتفقا على بدء المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا فوراً.

وذكر الكرملين، في بيان، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على التواصل، موضحاً أنه تم الاتفاق على «إنشاء روسيا والولايات المتحدة مجموعات تضم خبراء لبحث التسوية الأوكرانية».

وذكر البيان الروسي أن أوكرانيا وروسيا ستتبادلان 175 أسيراً من كل الجانبين، مشيراً إلى أن بوتين أكد على التزامه بالحل السلمي للصراع في أوكرانيا المستمر من قرابة 3 سنوات.

ووفقاً للبيان، دعا بوتين نظيره الأميركي إلى وقف تسليم الأسلحة لأوكرانيا.

وأوضح البيان الروسي، أن بوتين وترامب تحدثا عن تطبيع العلاقات الثنائية في ضوء مسؤوليتهما المشتركة عن الاستقرار في العالم، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا نيتهما مواصلة الجهود لحل الصراع الأوكراني.

ولفت إلى أن بوتين أبلغ ترامب عن استعداده للعمل بشكل مشترك على إيجاد سبل لحل الوضع في أوكرانيا، وهو ما ينبغي أن يكون مستداماً.

وتابع: «كبادرة حسن نية، روسيا ستقوم بتسليم 23 عسكرياً أوكرانياً مصابين بجروح خطيرة إلى كييف».

من جهته، قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيسين بحثا خلال الاتصال «ضرورة إحلال السلام، ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا».

ووفقاً للبيت الأبيض، اتفق ترامب وبوتين على ضرورة إنهاء هذا الصراع بتحقيق السلام الدائم، كما أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا. وأضاف: «الأموال والدماء التي قدمتها أوكرانيا وروسيا في هذه الحرب كان من الأفضل إنفاقها على احتياجات شعبيهما، ما كان ينبغي أن يبدأ هذا الصراع من الأصل، وكان يجب أن يُنهى منذ زمن طويل بجهود سلام صادقة وبحسن نية».

واتفق الرئيسان، وفقاً للبيت الأبيض، على «التحرك باتجاه السلام عبر البدء بوقف إطلاق النار على قطاعي الطاقة والبنية التحتية». كما تم الاتفاق على بدء مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق نار في البحر الأسود، ووقف شامل لإطلاق النار، وإحلال سلام دائم، على أن تبدأ هذه المفاوضات فوراً في الشرق الأوسط.

وذكر البيان الأميركي، أن الرئيسين تحدثا باستفاضة عن الشرق الأوسط كمنطقة تعاون محتملة لمنع الصراعات المستقبلية، كما ناقشا أيضاً ضرورة وقف انتشار الأسلحة الاستراتيجية، وسيعملان مع الآخرين لضمان تعاون واسع النطاق.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول بالبيت الأبيض، بأن ترامب يجري اتصالاً هاتفياً مع بوتين، فيما ذكرت مجلة «بوليتيكو» الأميركية، أن المكالمة ركزت بشكل أساسي على إقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا.