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مصر تدين بشدة استهداف موكب الرئيس الصومالي

مصر تدين بشدة استهداف موكب الرئيس الصومالي
19 مارس 2025 16:11

أدانت مصر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان اليوم عن استنكار مصر الشديد لهذا العمل الإجرامي الإرهابي، مؤكدا رفضها لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الفيدرالية.

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وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدكتور حسن شيخ محمود وجمهورية الصومال الفيدرالية، وتقدمت بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالي وإلى ذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
مصر
الصومال
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