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روسيا توقف الهجوم على منشآت للطاقة في أوكرانيا

عامل في محطة للطاقة الحرارية في كيف (وكالات)
19 مارس 2025 17:28

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن روسيا أوقفت هجوماً بالطائرات المسيرة على أهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بإسقاط سبع من تلك الطائرات بينما كانت تتجه إلى أوكرانيا.
ووافق الرئيس الروسي، على وقف مؤقت لمهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية خلال مكالمته مع ترامب، لكنه رفض وقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يوماً، الذي سعى إليه الرئيس الأميركي.
وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا بمهاجمة منشآتها للبنية التحتية للطاقة الليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: إن روسيا أوقفت الهجوم على منشآت للطاقة في أوكرانيا وأسقطت سبعاً من طائراتها المسيرة.

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المصدر: رويترز
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