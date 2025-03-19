الفاتيكان: تحسن طفيف في حالة البابا الصحية

أكد المكتب الصحفي للفاتيكان، اليوم الأربعاء، أن حالة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثولوكية، لا تزال مستقرة، مع «تحسن طفيف» في حالتيه التنفسية والحركية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية.

وأوضح المكتب الصحفي للفاتيكان أن البابا فرنسيس يواصل خضوعه للعلاج الطبيعي يومياً، كجزء من روتينه العلاجي.

كما أشار المكتب إلى أن «البابا واصل اليوم التناوب بين العلاج الطبيعي، الصلاة، والعمل، ما يعكس استمراره في التفاعل الإيجابي مع العلاج والمحافظة على نشاطه الروحي والجسدي».

وتجدد تأكيد الفاتيكان على استقرار الحالة الصحية للبابا، مع الإشارة إلى تحسن ملحوظ في قدراته الحركية والتنفسية.

وكان البابا فرنسيس بدأ تلقي العلاج بمستشفى «جيميلي» في العاصمة الإيطالية روما منذ 14 فبراير الماضي، حيث يعاني من حالة معقدة من التهاب رئوي مزدوج.