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البيت الأبيض يعلن عن بدء محادثة بين ترامب وزيلينسكي

البيت الأبيض يعلن عن بدء محادثة بين ترامب وزيلينسكي
19 مارس 2025 19:28

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال الرئيس الأميركي، أن الاتصال مع زيلينسكي كان «جيدا للغاية».
ونشر دونالد ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «كان جزء كبير من المناقشة يعتمد على المكالمة التي أجريت أمس مع الرئيس بوتين من أجل التنسيق بين كل من روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بطلباتهما واحتياجاتهما».
وأضاف ترامب «نحن على المسار الصحيح إلى حد كبير».
يأتي هذا الاتصال بعدما أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، لإقناعه بالموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أزمة أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأميركي للاستماع إلى المزيد من التفاصيل حول المحادثه الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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