الخميس 20 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العثور على 6 جثث في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة إيطاليا

العثور على 6 جثث في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة إيطاليا
19 مارس 2025 20:08

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد 40 آخرون بعد غرق مركب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، في وقت تبحث السلطات الإيطالية عن ناجين قبالة جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية.
وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كيارا كاردوليتي على منصة «إكس»، «ما زال هناك العديد من القتلى جراء حادث غرق جديد في المتوسط».
وأضافت أنّ القارب المطاطي غادر ميناء صفاقس التونسي الإثنين وعلى متنه 56 شخصاً، قبل أن يواجه أي مشاكل.
وأوضحت أنّه «بعد إبحاره عدة ساعات، بدأ الهواء ينفد من القارب وبدأت المياه تدخل إليه. تم العثور على ست جثث. هناك 40 مفقوداً».
ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فقد أنقذ عناصر خفر السواحل والشرطة المالية الإيطالية عشرة أشخاص هم ستة رجال وأربع نساء.
وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان «بسبب الظروف الجوية والبحرية السيئة بشكل خاص، تجري عمليات البحث بدعم من طائرات مختلفة... ستتناوب على التحليق فوق المنطقة».
وتعدّ إيطاليا الميناء الأول للعديد من الأشخاص الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة من شمال إفريقيا إلى أوروبا.وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لقي 140 شخصاً حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، خلال هذا العام.
ويراقب الأوروبيون من كثب مبادرة إيطاليا حيث تعمل ميلوني على تكليف ألبانيا بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين مع ترجيح احتمال ترحيلهم.

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يشن «عملية برية محدودة» في غزة
الأمم المتحدة تدين استهداف موكب الرئيس الصومالي
المصدر: وكالات
الأمم المتحدة
إيطاليا
غرق مركب
جزيرة لامبيدوسا
مهاجرين
آخر الأخبار
عائلة فلسطينية نازحة من شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن «عملية برية محدودة» في غزة
اليوم 02:46
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
اليوم 02:46
عائلة تتناول طعام الإفطار في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطاع غزة يدخل رسمياً أولى مراحل المجاعة
اليوم 02:46
دبابة سورية تتجه نحو الحدود مع لبنان عقب اشتباكات مع مسلحين (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا
اليوم 02:46
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: خطة إعمار غزة صُممت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©