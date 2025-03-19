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البرلمان الصربي يقبل استقالة رئيس الوزراء

البرلمان الصربي يقبل استقالة رئيس الوزراء
19 مارس 2025 22:09

 قبل البرلمان الصربي رسمياً استقالة رئيس الوزراء ميلوش فوتشيفيتش اليوم الأربعاء مما يمنح مهلة مدتها 30 يوما لتشكيل حكومة جديدة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
واستقال فوتشيفيتش، رئيس الحزب التقدمي الصربي الحاكم وحليف الرئيس الشعبوي ألكسندر فوشيتش، في 28 يناير وسط احتجاجات أشعلها انهيار مظلة في محطة قطار بمدينة نوفي ساد الشمالية في نوفمبر الماضي مما تسبب في مقتل 15 شخصا.
ونزل أكثر من 100 ألف متظاهر إلى شوارع العاصمة بلجراد يوم السبت في واحدة من أكبر المسيرات منذ عقود. ويقول المتظاهرون، إن كارثة القطار كانت نتيجة لانتشار الفساد وسوء الإدارة، وهو ما تنفيه الحكومة.
وبموجب الدستور، أمام الرئيس فوشيتش الآن 30 يوماً لترشيح رئيس وزراء جديد يتولى قيادة الحكومة حتى عام 2027، وهو موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقالت آنا برنابيتش رئيسة البرلمان "البرلمان الصربي... صدق على استقالة رئيس الوزراء وانتهاء تفويض الحكومة. الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الجديدة هو 18 أبريل عند منتصف الليل".
وإذا أخفق الرئيس فوشيتش في تكليف رئيس وزراء جديد بحلول الموعد النهائي ستجرى انتخابات خلال ما بين 45 و60 يوما.

 

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