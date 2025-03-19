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فرنسا: لا حل عسكرياً في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة (أرشيفية)
20 مارس 2025 02:46

عواصم (الاتحاد، وكالات)

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اعترضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس، على قرار إسرائيل استئناف حرب غزة، في استمرار لردود الفعل المنددة بعودة الهجمات على القطاع.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن استئناف الضربات الإسرائيلية في غزة يشكل «نكسة كبيرة».
وأثناء استضافة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الإليزيه، حذر ماكرون من أنه لن يكون هناك حل عسكري ممكن في القطاع الفلسطيني.
وتابع ماكرون: «يجب أن تتوقف الأعمال العدائية فوراً، ويجب استئناف المفاوضات بحسن نية تحت رعاية أميركية».
وأضاف الرئيس الفرنسي: «ندعو إلى وقف دائم للأعمال القتالية وإطلاق سراح جميع الرهائن».
كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قلقه إزاء الضربات الإسرائيلية المتجددة على قطاع غزة، قائلاً: إن «الصور لتداعياتها صادمة».
وقال ستارمر أمام البرلمان: «أشعر بقلق بالغ إزاء استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن صور الأهالي وهم يحملون أطفالهم إلى المستشفيات صادمة».
وفي السياق ذاته، أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن «الغارات الإسرائيلية على غزة تبدد الآمال الملموسة للعديد من الإسرائيليين والفلسطينيين بوضع حد لمعاناة جميع الأطراف».
وفي تصريحات أدلت بها قبيل بدء زيارتها إلى لبنان، دعت بيربوك «جميع أطراف النزاع إلى إظهار ضبط النفس واحترام القانون الإنساني والعودة إلى المحادثات».

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