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مصر: خطة إعمار غزة صُممت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم

أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
20 مارس 2025 02:46

القاهرة (الاتحاد)

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استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة، التي يعاني سكانها من ظروف إنسانية قاسية، جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، بالإضافة إلى تقديم خريطة طريق سياسية تمهّد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أن الخطة تضمن بقاء الفلسطينيين في وطنهم.
وأكد عبد العاطي في مقال رأي نشره بموقع أميركي، أنه «لا بد من اتخاذ خطوتين حاسمتين للتعامل مع هذه الأزمة، وتتمثلان في تقديم خطة إنسانية شاملة تُخفف معاناة الفلسطينيين من خلال برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إلى جانب تقديم خريطة طريق سياسية تُنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، تُتوج بدولة فلسطينية مستقلة».  
وقال الوزير المصري في مقاله: «لأكثر من 16 شهراً، يعاني الفلسطينيون في غزة من ظروف إنسانية مروعة، لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، فقد نزح نحو مليونَي شخص، وسقط أو أُصيب أكثر من 150 ألف شخص وفقاً للأمم المتحدة، كما تم تدمير 50% من المستشفيات والمرافق الطبية، وتعرَّضت 88% من المدارس لأضرار جزئية أو كلية، إضافة إلى تضرر 68% من الأراضي الزراعية بشكل جسيم، فيما باتت 68% من الطرق غير صالحة للاستخدام».
وأشار إلى أن «هذه الإحصائيات تفيد بأن الحرب التي شنتها إسرائيل لم تكن مجرد حرب ضد حركة حماس، بل امتدت لتشمل جميع السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية بأكملها».

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