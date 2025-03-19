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الجامعة العربية: إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر (أ ف ب)
20 مارس 2025 02:46

أحمد شعبان (القاهرة)

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دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، بشدة انتهاك إسرائيل إيقاف إطلاق النار في غزة، واستئناف القصف والمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية للمجلس التي انعقدت برئاسة اليمن بناء على طلب فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وذلك على إثر استمرار جرائم العدوان ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب القرار المجتمع الدولي بتنفيذ كل الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين.
وحث الدول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي تضمن «خيارات قابلة للتطبيق» لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وحذر القرار من أن «إمعان الاحتلال بانتهاك إيقاف إطلاق النار واستمراره في ارتكاب جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير ضد الشعب الفلسطيني على مدار 17 شهراً متواصلة وخلال شهر رمضان المبارك يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية».
وندد القرار برد إسرائيل على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية في الرابع من مارس الجاري من خلال ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين.
وحذر من أن «الاحتلال ينسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني».
ودان القرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسراً من بيوتهم والاستيطان غير القانوني.
وجدد التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخلياً أو خارجياً وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية.

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