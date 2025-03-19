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جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد

جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
20 مارس 2025 02:46

واشنطن، موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

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أعلن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن جولة جديدة من المحادثات مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا ستنعقد الأحد المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين أمس الأول.
وأضاف ويتكوف في تصريحات صحفية متحدثاً عن زيارته الأخيرة إلى موسكو: «عقدت اجتماعين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأول كان لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، أما الثاني فقد كانت مدته 4 ساعات، وأعتقد أنهما كانا مثمرين».
وأردف: «في الاجتماع الثاني حددنا المشكلة من وجهة النظر الروسية، وانخرطنا في محادثات للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف النار مع أوكرانيا لمدة 30 يوماً، إذ جرى التوافق على أهمية منع استهداف البنى التحتية للطاقة لكلا الجانبين، إضافة إلى ضمان الملاحة في البحر الأسود، أعتقد أن هاتين القضيتين متفق عليهما بالنسبة لروسيا، أتمنى أن نحظى بموافقة أوكرانيا أيضاً بشأنهما».
وعند سؤاله عما إذا كانت منشآت الطاقة أيضاً محمية، قال ويتكوف: إن «منشآت الطاقة وبنيتها التحتية ستكون محمية بموجب الهدنة، أتمنى أن يكون التزام الرئيس الروسي ببنود الهدنة دافعاً نحو تحقيق السلام مع أوكرانيا».
وعن شرط روسيا لعدم تسليح أوكرانيا خلال مدة الهدنة، أجاب ويتكوف: «الشيطان يكمن في التفاصيل، لدينا فريق سيتوجه إلى السعودية، بقيادة مستشارنا للأمن القومي، مايك والتز، ووزير خارجيتنا، ماركو روبيو، وأعتقد، مثلما تعلمون، أن علينا تحديد هذه التفاصيل، أعتقد أن الهدنة ستكون مدفوعة بتطبيق دائم لوقف إطلاق النار».
وفي السياق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أميركا إلى تحمّل مسؤولية مراقبة وقف إطلاق النار المحتمل بين أوكرانيا وروسيا، مع التركيز على منشآت الطاقة.

أميركا
أميركا وروسيا
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فولوديمير زيلينسكي
ستيف ويتكوف
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روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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