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إسرائيل تجرف 100% من شوارع مخيم جنين

جنود إسرائيليون خلال اقتحام مخيم العين قرب نابلس (أ ف ب)
20 مارس 2025 02:46

رام الله (الاتحاد)

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يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة ومخيم جنين بشمال الضفة الغربية لليوم الـ58 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، سمع صباح أمس، إطلاق للرصاص الحي بشكل كثيف من داخل مخيم جنين، إضافة لأصوات انفجارات.
وطبقاً للوكالة، يواصل الجيش الإسرائيلي دفع تعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة في المخيم، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الـ58 يوماً قرابة 227 شخصاً من محافظة جنين فيما أجرت عشرات عمليات التحقيق الميداني.
وقالت بلدية جنين، إن إسرائيل جرفت 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.
وطبقاً للوكالة، «أحرق الجنود الإسرائيليون منازل في محيط ديوان السعدي داخل المخيم، ويستمرون في إغلاق الشارع المؤدي إلى مستشفى جنين الحكومي من جهة مدخل مخيم جنين بالسواتر الترابية».
وأشارت إلى أن «العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ58 خلف 34 قتيلاً وعشرات الإصابات والمعتقلين».
وفي السياق، أجبر الجيش الإسرائيلي، أمس، عائلات فلسطينية على النزوح من منازلها في مخيم «العين» غربي نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد الاستيلاء عليها.
وقال محافظ نابلس غسان دغلس: إن «الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مخيم العين منذ ساعات الفجر الأولى»، مبيناً أن العملية العسكرية أسفرت حتى الآن عن مقتل شاب وإصابة آخرين.
وذكر أن الجيش الإسرائيلي يعمل للاستيلاء على منازل فلسطينية في المخيم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، فيما تنزح تلك العائلات إلى بيوت أخرى.
وأشار محافظ نابلس إلى أن بعض العائلات الفلسطينية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بنيته الاستيلاء على المنازل لـ 3 أيام.
وأضاف أن القوات تحاصر المخيم من كافة الجهات وتعرقل حركة مرور المركبات في المدخل الرئيسي لنابلس، فيما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية لمحيط المخيم.
وفجر أمس، نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات طالت مخيمات بلاطة وعسكر والعين بنابلس بحسب مصادر محلية فلسطينية، قبل أن ينسحب من مخيمي بلاطة وعسكر.

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