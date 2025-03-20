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فنلندا أسعد دولة في العالم للعام الثامن

فنلندا أسعد دولة في العالم للعام الثامن
20 مارس 2025 10:44

 احتلت فنلندا المرتبة الأولى كأكثر دول العالم سعادة للعام الثامن على التوالي، وفقاً لتقرير السعادة العالمي الذي نشر اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.

ويعد التقرير ثمرة شراكة بين مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، ومركز أكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث قام الباحثون بتحليل الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024.

وكما في العام الماضي، جاءت الدول الاسكندنافية ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث تبعت فنلندا كل من الدنمارك، آيسلندا، والسويد، بينما احتلت النرويج المركز السابع. كما عادت هولندا إلى المراكز الخمسة الأولى، في حين دخلت كل من كوستاريكا (6) والمكسيك (10) ضمن العشرة الأوائل لأول مرة.

ووفقاً للتقرير، فإن الفنلنديين الذين طلب منهم تقييم حياتهم منحوا أنفسهم متوسط درجة 7.736 من وحدد الباحثون عددا من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من بينها الدعم الاجتماعي والدخل ومدى انتشار الفساد. 

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المصدر: وكالات
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