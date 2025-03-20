ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأميركية

قال البيت الأبيض في وثيقة إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع اليوم أمراً تنفيذياً يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذاً لتعهد رئيسي قطعه خلال حملته الانتخابية.



ويوجه الأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع الاستمرار في ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون بشكل فعال ومتواصل".

كما ينص على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا "تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي".