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كييف تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

جانب من كييف
20 مارس 2025 16:12

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 74 من أصل 171 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.
وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 171 طائرة مسيرة، تم إطلاقها على عدد من المناطق وقال البيان إنه بحلول الساعة 30:8 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 75 طائرة مسيرة. وأضاف البيان أن 63 طائرة مسيرة فشلت في الوصول إلى أهدافها. وأفاد البيان بوقوع خسائر نتيجة للهجوم الروسي. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة أسفر عن إصابة مدنيين في كروبيفنيتسكي.

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المصدر: وكالات
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كييف
روسيا وأوكرانيا
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