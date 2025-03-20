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الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا مساعدات مالية إضافية

فون دير لاين
20 مارس 2025 15:13

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو (1ر1 مليار دولار)، على هيئة قرض سيتم تسديده. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "من خلال منح أوكرانيا مليار يورو، نحن نؤكد التزامانا نحو أوكرانيا".
وأضافت" نحن نساعد اقتصاد أوكرانيا على أن يستمر في مساره بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية المهمة. موضحة "سوف نستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك مطلوبا".ويعد هذا المبلغ ضمن مبادرة لمجموعة السبع، تهدف لتقديم دعم مالي بنحو 45 مليار يورو لأوكرانيا بحلول 2027.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
مساعدات
فون دير لاين
أوكرانيا
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