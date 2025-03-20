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الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية على سلع أميركية

الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية على سلع أميركية
20 مارس 2025 19:40

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن تطبيق رسوم جمركية انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم بموجب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيتم في منتصف نيسان بدلا من بدايته.
وتهدف خطوة التأجيل إلى إفساح مجال أكبر أمام إجراء محادثات مع الإدارة الأميركية. وجاء في بيان المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا للدخول في حوار بناء مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل يجنب الاقتصادين أضراراً غير ضرورية.
وسيتم تطبيق إعادة فرض الرسوم الجمركية الأوروبية، والتي تم تأجيلها حاليا، على سلع أميركية مثل أجهزة الألعاب، والدراجات النارية، والقوارب، وزبدة الفول السوداني.
ومن المقرر أن تصل بعض هذه الرسوم الإضافية إلى 50%، على سبيل المثال، على الدراجات النارية المصنعة في الولايات المتحدة من قبل شركة "هارلي-ديفيدسون". كما يتم حاليا إعداد تدابير انتقامية إضافية، والتي من المقرر تفعيلها أيضا بحلول منتصف أبريل.
وستستهدف هذه التدابير شركات أميركية تصدر إلى الاتحاد الأوروبي منتجات زراعية مثل الدواجن، ولحوم الأبقار، وبعض أنواع المأكولات البحرية، والمكسرات، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضروات.

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