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زيلينسكي يعلن موعد محادثات جديدة بشأن الهدنة في السعودية

فريق إطفاء يكافح حريقا في أوكرانيا
20 مارس 2025 20:32

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن وفدين من أوكرانيا وأميركيا سيلتقيان في السعودية، الاثنين، لمناقشة إمكانية التوصل إلى هدنة جزئية في الأزمة الحالية.
وأتت تصريحاته بعيد تأكيد الرئاسى الروسية أن مسؤولين روس سيجرون محادثات الاثنين في السعودية مع نظراء أميركيين.
وقد عقدت جولة محادثات سابقة في هذا لشأن في السعودية بناء على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة التي دخلت عامها الرابع.
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي في العاصمة النرويجية أوسلو، إن الاجتماع الأميركي الأوكراني "سيعقد الاثنين في المملكة العربية السعودية. وستكون فرقنا الفنية حاضرة".
وكشف زيلينكسي عن اجتماعات منفصلة ستعقد في الوقت عينه بين المسؤولين الروس والأميركيين بهدف التوافق على بنود الهدنة التي تشمل وقفا للضربات على منشآت الطاقة.
وفي وقت سابق الخميس، كان يوري يوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال "ستجري ... مشاورات يوم الاثنين 24 مارس في الرياض... من الجانب الروسي، سيحضرها غريغوري كاراسين، رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الدولية، وسيرغي بيسيدا، مستشار رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي" (اف اس بي).
وكشف يوشاكوف أنه ناقش هذه التفاصيل مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز واتّفقا على إيفاد "فرق خبراء" إلى المحادثات.
ومن المرتقب أن تناقش الوفود "المبادرات" التي تطرّق إليها ترامب وبوتين في خصوص البحر الأسود.

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