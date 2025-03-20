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تقرير يكشف عن سبب تحطم الطائرة الأميركية في كندا

مسافرون يخرجون من الطائرة المنكوبة في كندا (أرشيفية)
20 مارس 2025 21:17

أفاد تحليل نظام الإنذار على متن طائرة أميركية انقلبت واشتعلت فيها النيران أثناء محاولتها الهبوط في مدينة تورونتو الكندية الشهر الماضي بتسجيل معدل هبوط مرتفع قبل أقل من ثلاث ثوان من الهبوط.
جاء ذلك في تقرير أولي، أصدره اليوم الخميس، مجلس سلامة النقل الكندي.
يواصل المجلس التحقيق في حادث الهبوط الذي وقع يوم 17 فبراير الماضي والذي أسفر عن نقل 21 شخصا إلى المستشفى.
ونجا جميع الركاب، البالغ عددهم 76 وأفراد الطاقم الأربعة، عندما اشتعلت النيران في الطائرة التابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" التي كانت قادمة من مدينة مينيابوليس الأميركية بعد انقلابها وانزلاقها على المدرج.
وذكر التقرير أنه عندما انطلق نظام تحذير الاقتراب من الأرض في الطائرة قبل 2,6 ثانية من الهبوط، كانت سرعة الطائرة 136 عقدة، أو ما يقرب من 250 كيلومترا في الساعة (155 ميلا في الساعة).
وقال التقرير إن معدات هبوط الطائرة لم تكن فى حالة استعداد أثناء الهبوط وانفصل الجناح عن جسم الطائرة، مما أدى إلى تدفق الوقود، واشتعال النيران. 

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المصدر: د ب أ
كندا
تحطم طائرة
طائرة أميركية
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