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روسيا تعين مفاوضين لمحادثات جديدة مع أميركا بشأن أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف من دبابة
20 مارس 2025 22:51

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، اختيار مفاوضيها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين المقبل، وذلك لبحث إمكانية تنفيذ هدنة في أوكرانيا.
وقال الكرملين إن فريق التفاوض الروسي سيقوده الدبلوماسي المحترف جريجوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرجي بيسيدا.
ومن المقرر أن تركز محادثات الرياض في السعودية، على اقتراح أميركي لحماية الملاحة في البحر الأسود عبر تنفيذ وقف محدود لإطلاق النار.
وقالت وكالة "إنترفاكس" الرسمية للأنباء، إن يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أمله في إجراء مفاوضات مثمرة.  
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الممثلين الأميركيين سيجرون محادثات منفصلة مع مسؤولين أوكرانيين في السعودية يوم الاثنين قبل التحدث إلى الجانب الروسي.

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