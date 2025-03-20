الصومال.. إحباط هجوم لـ«الشباب» على مواقع عسكرية

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، أمس، أن الجيش نفّذ عملية عسكرية ناجحة استهدفت قادة وعناصر من حركة «الشباب» في ضواحي منطقة «سومدالي» بمحافظة شبيلي الوسطى.

وذكر البيان أن «العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن القضاء على جميع العناصر المسلحة المتواجدة في الموقع، من دون أن يتمكن أي منهم من الفرار».

كما أفادت الوزارة بأن «القوات المسلحة تصدت أيضاً لهجوم انتحاري شنّه مسلحو الشباب على مواقع عسكرية في منطقتي سبييد وعانولي، حيث اندلعت اشتباكات استمرت لساعات، وانتهت بإلحاق خسائر فادحة بالمهاجمين الذين تركوا جثث العشرات من عناصرهم قبل أن يفروا من ساحة القتال».

وأكدت وزارة الإعلام التزام الحكومة بمواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهابيين، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، حتى يتم القضاء عليهم بشكل كامل.

وفي السياق، نفّذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات والأمن الوطني، عملية جوية استهدفت قيادات وعناصر تابعة للجماعات الإرهابية في منطقة تابعة لمدينة «عيل بور» بإقليم جلجدود بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»: «شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الصومالي، بدعم من الشركاء الدوليين، حيث أسفرت عن مقتل عدد من القادة، من بينهم، أحمد معلم، وأبو سلمان، وحسين علي».

وأشارت إلى أن «العملية استهدفت عناصر أخرى متورطة في أنشطة تضليل السكان المحليين، من بينهم، موسى عمر، والحاج بشير».

وأكدت قيادة الجيش الصومالي أن العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، وذلك عقب الهجوم الذي شنّه المقاتلون المحليون في 13 مارس الجاري ضد عناصر إرهابية في المنطقة.

ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن «القادة المستهدفين كانوا يسعون إلى فرض تجنيد قسري على السكان المحليين، بهدف تعزيز صفوف الجماعة الإرهابية».

كما أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني في الصومال إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية كانوا يخططون لإدخال متفجرات إلى العاصمة مقديشو.

وقال الجهاز، في بيان أوردته «صونا» أمس: «نفذت القوات الأمنية عملية استباقية في مديرية دينيلي، أسفرت عن اعتقال عنصرين، فيما تم القبض على عنصر ثالث في مديرية طركينلي داخل العاصمة». وأكد أن «العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية». وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب»، التي تأسّست مطلع 2004، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطردت القوات الحكومية عناصر الحركة من المدن الرئيسة بين 2011 - 2012، إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.