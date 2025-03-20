عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية ليبيريا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي سارة بيسولو نيانتي وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأكد سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وحرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات متطورة مع ليبيريا.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي سارة بيسولو نيانتي، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.