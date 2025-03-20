ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق

دمشق (الاتحاد)

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، أن وزيرتها أنالينا بيربوك أعادت فتح السفارة الألمانية في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد إغلاقها في عام 2012 على خلفية الأحداث في سوريا.

ونقلت الوزارة في بيان عن بيربوك قولها من دمشق إنه من المتوقع أن يعمل في السفارة عدد قليل من الدبلوماسيين الألمان للمساهمة في تحقيق الاستقرار في سوريا.

وأضافت بيربوك أنه تم تعيين الدبلوماسي شتيفان شنيك قائماً بأعمال السفارة حتى تعيين سفير ألماني جديد بالعاصمة السورية.

وطالبت بيربوك في البيان الحكومة السورية الانتقالية بضمان الأمن لجميع السوريين، وذلك على خلفية أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري.

وأكدت أنها ستستغل زيارتها للتوضيح للحكومة السورية بأن البدء بـ«صفحة جديدة» في العلاقات بين سوريا من جهة وألمانيا وأوروبا من جهة أخرى، يتطلب أن يتمتع جميع السوريين بالحرية والأمن بغض النظر عن الطائفة والدين.

ووظفت السفارة الألمانية في دمشق قبل الإغلاق ما بين 25 و30 دبلوماسياً، ونحو 20 موظفاً محلياً.