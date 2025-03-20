إسرائيل تواصل عدوانها على جنين وطولكرم

رام الله (الاتحاد)

تواصل القوات الإسرائيلية، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها ومدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، وسط تصعيد مستمر وعمليات اقتحام وهدم للمنازل وتدمير للبنية التحتية.

وهدمت الجرافات الإسرائيلية عدداً من المنازل في حي المنشية في مخيم نور شمس، في طولكرم، ليصل عددها إلى 66 منزلاً منذ بدء العدوان عليه، بينها 6 مبانٍ سكنية تضم عشرات الشقق تم هدمها يوم أمس الأول.

وأدت هذه الاعتداءات إلى نزوح قسري لأكثر من 24 ألف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وفي مدينة جنين، صعدت القوات الإسرائيلية من عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، بعد إجبارهم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وأخطرت القوات الإسرائيلية، أمس، بهدم قرابة 66 منزلاً بحجة توسيع الشوارع، وشق طرق جديدة في مخيم جنين، لدخول آلياتها العسكرية.

وأحرقت الليلة الماضية عدداً من المنازل داخل المخيم، وجرفت شوارع مخيم جنين، وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.