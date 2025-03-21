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إغلاق مطار هيثرو البريطاني بسبب حريق

ركاب داخل محطة المغادرة في مطار هيثرو في لندن
21 مارس 2025 09:37

أعلن مطار هيثرو البريطاني، اليوم الجمعة، أنه سيظل مغلقاً حتى منتصف الليل، وذلك بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالتيار.

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وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتم إجلاء أكثر من 100 شخص بعد أن كافحت طواقم الإطفاء حريقا في محطة كهربائية فرعية في غرب لندن بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية.
وأعلن المطار أنه من بين المتضررين من انقطاع الكهرباء. وقال متحدث باسم مطار هيثرو: "يشهد مطار هيثرو انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي في جميع أنحاء المطار بسبب حريق كبير في محطة كهرباء فرعية قريبة. وفي الوقت الذي تستجيب فيه فرق الإطفاء للحادث، لا يزال موعد استعادة التيار الكهربائي غير واضح". وتابع أنه "للحفاظ على سلامة مسافرينا وزملائنا، ليس لدينا خيار سوى إغلاق مطار هيثرو حتى الساعة 59:23 ( 2359 بتويت جرينتش) يوم 21 مارس .2025 نتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة، وننصح المسافرين بعدم التوجه إلى المطار تحت أي ظرف من الظروف حتى إعادة فتحه".

وقالت فرقة إطفاء لندن إن النيران اشتعلت في محول داخل المحطة الفرعية، وأنه يوجد 10 سيارات إطفاء وحوالي 70 من رجال الإطفاء في مكان الحادث في شارع نستلز في هايز غرب لندن. وتم إجلاء حوالي 150 شخصا من العقارات المحيطة وتم فرض طوق أمني في المنطقة كإجراء احترازي. وذكرت شبكات الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية في منشور على منصة إكس إن هناك انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي في المنطقة مما أثر على أكثر من 16 ألفا و 300 منزل.

المصدر: وكالات
مطار هيثرو
بريطانيا
انقطاع التيار الكهربائي
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