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الأمم المتحدة: الأنهار الجليدية تتلاشى بمعدلات غير مسبوقة

نهر جليدي في سويسرا (أرشيفية)
21 مارس 2025 10:06

أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الجمعة بأن الأنهار الجليدية حول العالم تتلاشى بمعدلات أسرع من أي وقت مضى وأن السنوات الثلاث الماضية شهدت أكبر خسارة للكتلة الجليدية على الإطلاق.
وقال مايكل زيمب مدير خدمة مراقبة الأنهار الجليدية العالمية ومقرها سويسرا، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن تسعة آلاف جيجا طن من الثلوج فُقدت من الأنهار الجليدية منذ عام 1975 تعادل تقريبا "كتلة جليدية بمساحة ألمانيا وبسمك 25 متراً".
ومن المتوقع أن يتسارع ذوبان الجليد بشكل كبير، من القطب الشمالي إلى جبال الألب ومن أميركا الجنوبية إلى هضبة التبت، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بفعل تغير المناخ الناجم عن حرق الوقود الأحفوري. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع منسوب مياه البحار وتناقص هذه المصادر المائية الرئيسية.
ويتزامن التقرير مع قمة اليونسكو في باريس بمناسبة اليوم العالمي الأول للأنهار الجليدية، والذي سيدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لحماية الأنهار الجليدية حول العالم.
وقال زيمب إن خمسة من الأعوام الستة الماضية سجلت أكبر الخسائر، إذ فقدت الأنهار الجليدية 450 جيجا طن من كتلتها في عام 2024 وحده.
وأدى تسارع الذوبان إلى جعل الأنهار الجليدية الجبلية واحدة من أكبر العوامل المساهمة في ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يجعل الملايين عرضة لخطر الفيضانات الجارفة فضلا عن تدمير المجاري المائية التي يعتمد مليارات البشر عليها للزراعة والحصول على الطاقة الكهرومائية.

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