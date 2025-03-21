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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بتفجير منشأة للغاز

نشوب حريق في منشأة للغاز في روسيا
21 مارس 2025 21:03

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات، اليوم الجمعة، بتفجير محطة ضخ غاز روسية في منطقة حدودية تتراجع إليها القوات الأوكرانية وسط محادثات بشأن وقف مؤقت مقترح مدعوم من الولايات المتحدة للهجمات.
وأظهرت لقطات مقطع مصور حريقا في "منشأة سودجا" التي تقع داخل روسيا على بعد مئات الأمتار من الحدود الأوكرانية.
وتقع المحطة داخل جيب من الأراضي الروسية سيطرت عليه القوات الأوكرانية العام الماضي، لكن موسكو استعادت معظمه بعد معارك في الأسابيع القليلة الماضية. وطردت القوات الروسية القوات الأوكرانية من بلدة "سودجا" الأسبوع الماضي.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية غادرت محطة الضخ وفجرتها أثناء انسحابها. ووصفت موسكو هذا بأنه انتهاك لاتفاق وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة الذي أكدت أنها ملتزمة به منذ المكالمة الهاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء.
بدورها، قالت كييف إن القوات الروسية فجرت المنشأة بنفسها، نافية الاتهامات الروسية.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن فكرة أن روسيا تدمر البنية التحتية للطاقة الخاصة بها "عبثية".
وذكر مسؤولون عبر تطبيق تلغرام "أثناء عملية إخماد الحريق، وبسبب انخفاض ضغط الخزان المحترق، انفجرت منتجات نفطية وتسرب النفط المحترق".

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