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مسؤول روسي بارز يلتقي زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يستقبل شويجو
21 مارس 2025 21:46

التقى سيرجي شويجو أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج، اليوم الجمعة، وفقا لوسائل إعلام روسية رسمية.
وأفادت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء بأن شويجو أعرب خلال لقائه مع كيم عن امتنانه لتضامن كوريا الشمالية مع موقف روسيا بشأن جميع القضايا الجيوسياسية الهامة، ولا سيما القضية الأوكرانية.
وذكرت الوكالة أن شويجو نقل أيضا رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين قدم خلالها تحياته لكيم وتعهد بمنح "أقصى اهتمام" لتنفيذ الاتفاقات التي توصلا إليها في قممهما السابقة.
ونقلت وكالة "إنترفاكس"، وهي وكالة أنباء روسية أخرى، عن شويجو قوله إنه ناقش مع كيم قضايا مختلفة، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا، وحوارات موسكو مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.
تأتي زيارة شويجو بعد أن اتفقت أوكرانيا وروسيا من حيث المبدأ، أمس الأول الأربعاء، على وقف إطلاق نار محدود، بعد أن تحدث الرئيس الأميركي مع نظيريه الروسي والأوكراني.

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