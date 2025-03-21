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هبوط أول طائرة في "هيثرو" بعد الحريق

مطار "هيثرو" في لندن
21 مارس 2025 23:19

هبطت أول طائرة في مطار "هيثرو" الدولي في العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم الجمعة، بعد نحو 18 ساعة من اندلاع حريق هائل في محطة كهرباء فرعية.
تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي وأدى إلى إغلاق أكثر مطارات أوروبا أزدحاما.
وهبطت طائرة الخطوط الجوية البريطانية قبل غروب الشمس بقليل، وذلك بعد أن رفع مطار هيثرو قرار الإغلاق الذي عطل حركة السفر العالمية لمئات الآلاف من المسافرين.
وأكدت شرطة لندن، في وقت سابق، عدم وجود مؤشرات حاليا تدل على أن الحريق الذي اندلع في محطة فرعية للكهرباء وأدى لإغلاق مطار هيثرو واضطراب حركة الملاحة الجوية نجم عن "عمل إجرامي".
وأفاد ناطق باسم شرطة العاصمة "بينما لا توجد مؤشرات حاليا على أن (الحادث) نجم عن عمل إجرامي، سنبقى منفتحين" على كافة الاحتمالات.
ويسيّر هيثرو رحلات إلى نحو 80 بلدا وكان من المقرر أن تهبط أو تقلع نحو 1350 رحلة من مباني المطار الخمسة اليوم الجمعة، بحسب موقع تعقّب حركة الطيران على الإنترنت "فلايت رادار24".
يستخدم مطارَ هيثرو حوالى 230 ألف راكب يوميا و83 مليون راكب سنويا، ما يجعله من بين مطارات العالم الأكثر ازدحاما.

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المصدر: وكالات
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