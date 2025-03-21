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الأمم المتحدة: 2024 الأكثر دموية للمهاجرين

خفر السواحل التونسي يضبط قارباً يقل مهاجرين غير شرعيين (أرشيفية)
22 مارس 2025 02:15

جنيف (الاتحاد)

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أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن عدداً قياسياً بلغ 8938 شخصاً على الأقل قضوا على طرق الهجرة حول العالم في 2024، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير لأن العديد من الوفيات لم يتم توثيقها.
وقال أوغوتشي دانيلز، نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة في بيان: «إن العدد المتزايد لحالات وفاة المهاجرين حول العالم هو مأساة غير مقبولة ويمكن تجنبها».
وأوضحت المنظمة أن «العدد الفعلي لحالات الوفاة وحالات اختفاء المهاجرين من المرجح أن يكون أعلى بكثير، إذ لا يوثّق العديد منها بسبب ندرة المصادر الرسمية»، مشيرة إلى أنه بالنسبة إلى غالبية الضحايا، فإن هوياتهم وتفاصيل حالات وفاتهم غير معروفة.
وسجّلت آسيا وأفريقيا وأوروبا أعداداً قياسية من حالات الوفاة في العام 2024، بحيث بلغ عددها 2778 و2242 و233 على التوالي. وأضافت المنظمة أن 2452 شخصاً تم تسجيل حالات وفاتهم في البحر الأبيض المتوسط، البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
ولم تتوافر بعد البيانات النهائية للأميركيتين لكن الأرقام حتى الآن تظهر وفاة ما لا يقل عن 1233 شخصاً.

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