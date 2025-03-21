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ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
22 مارس 2025 02:15

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية تتعلق بالمعادن والموارد الطبيعية مع أوكرانيا قريباً. وقال ترامب في تصريحات للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض، إن «الجهود التي تبذلها إدارته للتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا تمضي بشكل جيد»، مشيراً إلى المحادثات الهاتفية التي عقدها الأسبوع الجاري مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
وأضاف «نتمنى أن نرى نهاية لهذا الوضع وأعتقد أننا نمضي بشكل جيد في هذا الاتجاه»، مشدداً على أن «الموت المستمر يجب أن يتوقف ونأمل أن ننقذ آلاف الأشخاص من الحرب».
وأوضح الرئيس الأميركي أن «بلاده ستوقع مع أوكرانيا في المستقبل القريب اتفاقيات في مواقع مختلفة لاستخراج المعادن الأرضية النادرة»، مشيراً إلى أن منح بلاده مصلحة اقتصادية في هذه المعادن الحيوية سيوفر «حافزاً أمنياً» أكبر لحماية أوكرانيا من روسيا.
وكان الرئيس ترامب بحث قبل يومين مع نظيره الروسي في اتصال هاتفي مطول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ثاني اتصال بين الرئيسين منذ تسلم ترامب السلطة في 20 يناير الماضي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن «المكالمة ناقشت ضرورة التوصل إلى السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا، كما اتفق الزعيمان على ضرورة إنهاء هذا الصراع بسلام دائم».
وينص المقترح الأميركي الذي وافقت عليه أوكرانيا في اجتماع جدة على وقف الأعمال العدائية بين موسكو وكييف لمدة 30 يوماً، واتخاذ خطوات لتحقيق السلام الدائم بين البلدين، وذلك مع استئناف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

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