دعوة لتعزيز انتشار الجيش اللبناني على الحدود السورية

بيروت (الاتحاد)

أكدت الأحزاب والفاعليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل شرقي لبنان، من سكان القرى اللبنانية المحاذية للقرى السورية، والسكان المقيمين والمالكين في القرى السورية من اللبنانيين، في اجتماع موسع عقد في الهرمل، وقوفها خلف الجيش اللبناني، وطالبته بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية لسوريا.

وأكد المجتمعون، في بيان، وقوفهم أحزاباً وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني، الذي تولى الدفاع عن اللبنانيين.

وطالب المجتمعون الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية للحدود السورية، وتعزيز نقاطه، وأكدوا «الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى الأخوة العميقة».