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مطار هيثرو يستأنف عملياته

مطار هيثرو يستأنف عملياته
22 مارس 2025 11:46

 استأنف مطار هيثرو في لندن عملياته بكامل طاقته اليوم السبت، بعد يوم من حريق أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، مما سبب فوضى عالمية في حركة السفر.
وكافح قطاع السفر لإعادة توجيه المسافرين وإعادة ترتيب جداول رحلات شركات الطيران المتعثرة بعد الحريق الهائل في محطة كهرباء فرعية تغذي المطار.
واستؤنفت بعض الرحلات مساء أمس الجمعة، لكن إغلاق خامس أكثر مطارات العالم ازدحاما لمعظم اليوم جعل عشرات الآلاف يحاولون الحصول على غرف فندقية قليلة ورحلات طيران بديلة، بينما حاولت شركات الطيران إعادة الطائرات وطواقمها إلى قواعدها.
وقال متحدث باسم مطار هيثرو في بيان عبر البريد الإلكتروني إن فرق العمل تعمل في المطار لدعم المسافرين المتضررين من انقطاع التيار.
وأضاف "لدينا مئات الموظفين الإضافيين في مباني المطار، وأضفنا رحلات إلى جدول اليوم لتسهيل سفر 10 آلاف مسافر آخرين عبر المطار".
وكان من المقرر أن يتعامل المطار مع 1351 رحلة أمس الجمعة، تحمل ما يصل إلى 291 ألف مسافر، لكن الطائرات جرى تحويلها إلى مطارات أخرى في بريطانيا وفي مناطق مختلفة بأوروبا، بينما عادت العديد من الرحلات الطويلة إلى نقطة المغادرة.

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المصدر: رويترز
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