زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منطقة دونيتسك الأوكرانية اليوم السبت، حيث التقى قادة وحدات الطائرات المسيرة بالقرب من مدينة بوكروفسك الشرقية الاستراتيجية.

وكتب زيلينسكي على إكس "زرت مركز قيادة المجموعة التكتيكية بوكروفسك، والتقيت بقادة خط الطائرات المسيرة، الذي يضم أفضل وحدات الأنظمة المسيرة في القوات المسلحة الأوكرانية".

وقال "تلقيت تقريراً عن دفاع منطقة بوكروفسك ووضع العمليات وسير المهام. كرمت محاربينا بجوائز الدولة".

وقالت وزارة الدفاع في كييف هذا الشهر، إنها ستشتري نحو 4.5 مليون طائرة مسيرة التي تعمل من منظور الشخص الأول (إف.بي.في) في 2025، معظمها من منتجين محليين، وهو ما يزيد على مثلي معدل العام الماضي.