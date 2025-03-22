أول زيارة لمسؤول أميركي إلى الصين منذ عودة ترامب إلى الرئاسة

التقى السناتور الأميركي ستيف دينز، اليوم السبت، خه لي فنغ نائب رئيس الوزراء، المسؤول الاقتصادي الرئيسي في الصين، في أول زيارة لسياسي أميركي إلى بكين منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

تأتي الزيارة فيما فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية. ومن المتوقع أن يفرض ترامب في أوائل أبريل المقبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية على جميع الدول التي تفرض رسوما على الواردات الأميركية، ومنها الصين.

وقال السناتور الأميركي "في هذه الزيارة، نمر بمرحلة من النقاش حول قضايا مهمة بين بلدينا. لطالما آمنت بأهمية الحوار البناء، وهذه هي طبيعة جميع زياراتي إلى الصين على مدار سنوات عديدة".

ومن المقرر أن يلتقي دينز رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ غدا الأحد بالتزامن مع بدء منتدى التنمية الصيني السنوي في بكين، الذي من المتوقع أن يحضره عشرات من المديرين التنفيذيين الأجانب، بمن فيهم ممثلون لشركات أميركية.

وقال دينز "إننا نتطلع إلى اللقاء غدا مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الذي أتيحت لي الفرصة للقاء به في مايو 2018 عندما كان سكرتيرا للحزب في شنغهاي".

وقبل زيارته، قال دينز لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية إنه يعتزم الحديث عن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن خه قوله، بعد اجتماعه مع دينز، إن الصين مستعدة لإجراء حوار "صريح" مع الولايات المتحدة، ولكن على أساس "الاحترام المتبادل".