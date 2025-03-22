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اليابان والصين وكوريا الجنوبية تتفق على تعزيز السلم

من اليمين: وزراء خارجية كوري الجنوبية واليابان والصين في مؤتمر صحفي
22 مارس 2025 20:14

أكدت اليابان وكوريا الجنوبية والصين، اليوم السبت، أن السلم في شبه الجزيرة الكورية مسؤولية مشتركة وتعهدت بتعزيز التعاون.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.
يأتي الاجتماع بعد قمة ثلاثية عُقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سول في مايو الماضي اتفق خلالها القادة على تعزيز العلاقات التجارية، وأكدوا مجددا هدفهم المتمثل في جعل شبه الجزيرة الكورية منزوعة السلاح النووي، في إشارة إلى كوريا الشمالية.
وقال الوزير الكوري الجنوبي تشو تاي يول، اليوم السبت "أكدنا مجددا أن إرساء السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية هو مصلحة مشتركة ومسؤولية مشتركة للدول الثلاث".
وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إنه أجرى مع تشو والوزير الصيني وانغ يي "تبادلا صريحا لوجهات النظر حول التعاون الثلاثي والشؤون الدولية والإقليمية من منظور واسع، وأكدنا على تعزيز التعاون في المستقبل".
وقال إيوايا، في مستهل اجتماع اليوم، إن "الوضع الدولي يزداد خطورة، وليس من المبالغة القول إننا عند نقطة تحول في التاريخ".
وأضاف "في هذا السياق، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى بذل الجهود للتغلب على الانقسام والمواجهة من خلال الحوار والتعاون".
من جهته، قال وانغ إن هذا العام يصادف الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أنه "لا يمكننا بناء مستقبل أفضل إلا بالتأمل الصادق في التاريخ".
وأضاف أن تعزيز التعاون سيسمح للدول "بمقاومة المخاطر معا"، بالإضافة إلى تعزيز "التفاهم المتبادل" بين شعوبها.
وناقش المجتمعون أيضا مسألة أوكرانيا. وكان تغير المناخ وشيخوخة السكان والتجارة من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها المسؤولون، بالإضافة إلى التعاون في مجال الإغاثة من الكوارث والعلوم والتكنولوجيا.
وأوضح إيوايا أن الوزراء الثلاثة "اتفقوا على تسريع التنسيق للقمة المقبلة" بين قادة الدول.

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